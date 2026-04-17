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Premio Giovani Comunicatori Icch 2026: al via la nona edizione del contest under 35

17 aprile 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
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Torna il Premio Giovani Comunicatori Icch, contest nazionale dedicato a studenti universitari e giovani professionisti tra i 18 e i 35 anni interessati al mondo della comunicazione e del public affairs. Giunto alla nona edizione, il progetto si conferma uno dei principali punti di accesso per le nuove generazioni che intendono avvicinarsi al settore attraverso sfide progettuali basate su casi reali proposti dalle aziende. L'iniziativa ha l'obiettivo di valorizzare il talento delle giovani leve e favorire il dialogo tra mondo accademico e imprese.

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