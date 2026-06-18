circle x black
Cerca nel sito
 

Previdenza, Durigon: "Sostenere la spesa pensionistica facendo rimanere in Italia i giovani"

Il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha partecipato a ‘La demografia cambia la società’ a Palazzo dell’Informazione a Roma

Claudio Durigon - (Foto Adnkronos)
Claudio Durigon - (Foto Adnkronos)
18 giugno 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

“Pensare che il sistema pensionistico si possa sorreggere con l’aumento delle persone che permangono nel sistema lavorativo a un’età avanzata, è sbagliato. Credo che serva un efficientamento. Il nostro mercato del lavoro sta cambiando. Abbiamo l’intelligenza artificiale che sta entrando nel nostro sistema economico e lavorativo. Oggettivamente”, evitare che vadano all’estero, “far rimanere in Italia i giovani per dare una forza lavoro più efficiente alle aziende, secondo me, è più importante della spesa pensionistica”. Così Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, partecipando a ‘La demografia cambia la società’ in corso a Palazzo dell’Informazione a Roma. “La spesa pensionistica è di circa 326 miliardi annui. Abbiamo un tasso di occupazione importantissimo, un record, che vale addirittura 296 miliardi. Anche un bambino delle elementari capisce che il sistema pensionistico non si sorregge”, continua Durigon osservando che “il datore di lavoro dei pensionati è lo Stato. E il reddito pensionistico, la cosiddetta spesa pensionistica, è calcolato al lordo”. L’Irpef del pensionato, “che torna allo Stato è intorno ai 70 miliardi. Quindi, oggettivamente parlando, il nostro sistema pensionistico, che per anni ci hanno raccontato come una piramide destinata a crollare, in realtà si sorregge”.

CTA

Questo “non significa dire che allora abbiamo i soldi per mandare tutti in pensione prima, anzi - avverte il sottosegretario - Secondo le proiezioni, andando avanti negli anni, avremo pensioni sempre più povere. Il Governo ha potenziato quella che è stata una grande invenzione della contrattazione collettiva: il secondo pilastro previdenziale. Il Tfr deve diventare un investimento del lavoratore, finalizzato a garantire un reddito pensionistico più congruo rispetto alle necessità future. Dobbiamo continuare a sviluppare il mercato dei fondi previdenziali. E, per non impattare ulteriormente sulla sanità del futuro, questi fondi, come tutte le forme di sostegno al reddito, devono investire sulla rendita che percepirà il lavoratore e non semplicemente sulla velocità o sulle modalità di utilizzo del Tfr. In questo contesto - aggiunge - c’è un altro tema sul quale io insisto ogni giorno: la long term care, cioè l’assicurazione sanitaria per i futuri pensionati. Se riusciremo a costruire un sistema in cui questi elementi si integrano e si completano a vicenda, credo che potremo dare un respiro importante ai pensionati di domani”.

Come Governo, “dobbiamo fare in modo che ci sia un vero investimento pensionistico: mirato, selezionato e capace di favorire quel ricambio generazionale di cui oggi abbiamo bisogno - conclude Durigon - Allo stesso tempo dobbiamo creare le condizioni affinché i nostri giovani rimangano in Italia. Questo sarà un compito fondamentale. Perché, oggettivamente, vedere 350 mila giovani che lasciano il Paese è un colpo al cuore. Ed è anche un investimento sprecato, perché si tratta di ragazze e ragazzi formati nelle nostre università”.

“Questo Governo ha fatto tanto per le famiglie, ha messo in campo molte azioni. Il salario giusto è sicuramente un aspetto sul quale questo Governo è intervenuto. Il taglio del cuneo da 10 miliardi, credo, sia stato un intervento molto consistente da parte di questo Governo. Ma credo che non sia sufficiente per il cambio culturale che serve oggi in Italia per affrontare la questione demografica. Invece del salario minimo, che avrebbe portato a una deflagrazione della contrattazione e quindi avrebbe avuto un effetto di abbattimento verso il basso, noi abbiamo bisogno di un aumento salariale costante, che vada verso l’alto e non verso il basso, sia un presupposto importante”.

In particolare, “con il Pnrr - continua Durigon - gli investimenti sono stati importanti, anche al Sud. Abbiamo investito molto sulla formazione, sugli incentivi e anche sulla preparazione dei nostri lavoratori - illustra - Oggi abbiamo bisogno di continuare questo percorso, indirizzando le risorse che abbiamo a disposizione su temi che ancora, purtroppo, non hanno avuto una ricaduta concreta attraverso il Pnrr. Quindi occorre reincentivare queste risorse e far capire anche all’Europa che abbiamo bisogno di un po’ più di flessibilità, perché oggettivamente, altrimenti, non usciremo con la marcia giusta da questa fase”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
La demografia cambia la società Sistema pensionistico previdenza pensioni lavoro intelligenza artificiale sostenibilità
Vedi anche
Maturità 2026, al via la prima prova. Gli studenti: "Scriveremo di attualità, speriamo esca AI"
Maturità, Pupo entra in classe per la prima prova: "Più emozionato di quando sono sul palco"
Trump, Iran e Ucraina: Meloni e il bilancio del G7
Maturità 2026, il messaggio del prof. Schettini: "Ragazzi ecco cosa vi succederà domani" - Video
News to go
Carta d'identità cartacea, scattata la proroga
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video
G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video
Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra - Video
"Buon compleanno Mr Genocidio", gli auguri a Trump dell'eurodeputata Montero in Parlamento ﻿
News to go
Prevenzione dell'usura, operativa la riforma del Fondo Mef
Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la 'Viking Row' è ovunque - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza