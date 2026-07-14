Previdenza, Vittimberga: "Qualità lavoro e salari centrali per pensioni adeguate e sostenibilità sociale"

“La qualità del lavoro e delle retribuzioni rappresenta il presupposto fondamentale per garantire pensioni adeguate e rafforzare la sostenibilità del sistema previdenziale”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, intervenendo a Unomattina su Rai 1.

Vittimberga ha evidenziato che "le politiche di sostegno al reddito hanno contribuito a tutelare le fasce più fragili e ha ribadito l’importanza della continuità lavorativa e della previdenza complementare nella costruzione del futuro previdenziale dei lavoratori".

Il direttore generale ha inoltre sottolineato "il valore di una permanenza volontaria al lavoro, capace di favorire sia il miglioramento del trattamento pensionistico sia il trasferimento delle competenze tra generazioni, contribuendo all’invecchiamento attivo e alla valorizzazione dell’esperienza dei lavoratori senior".