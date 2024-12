Private equity, Nobili (EY Italia): “+20% operazioni in Italia rispetto al 2023”

“Il private equity svolge un ruolo cruciale nel panorama economico nazionale. Secondo le stime di EY, nel 2024 il numero di operazioni in Italia è cresciuto di circa il 20% rispetto al 2023. Tuttavia, le transazioni hanno avuto una dimensione media inferiore, circa 50 milioni di euro rispetto ai circa 80 dello scorso anno, il che ha portato a un volume totale investito inferiore del 25% rispetto all'anno precedente”. Così Umberto Nobile, private equity leader EY Italia, a margine della cerimonia di premiazione della XXI edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year, tenutasi al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. L’edizione 2024 del riconoscimento è stata organizzata dall'Aifi - Associazione italiana del private equity, con il supporto di EY.