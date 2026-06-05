Pubblica amministrazione: produttività e sicurezza le due sfide dell'era Ai

Migliorare la produttività nella pubblica amministrazione non significa soltanto ottimizzare i processi, ma anche 'reingegnerizzarli' in chiave digitale, attraverso un uso integrato di dati, intelligenza artificiale e automazione. Adottare tale approccio consente di aumentare efficienza e qualità dei servizi pur mantenendo sempre al centro il controllo umano al fine di garantire la sicurezza degli ecosistemi. Quest'ultimo aspetto è infatti cruciale, nel contesto della crescente digitalizzazione, per la protezione dei dati. I modelli di "security by design" diventano così elementi fondamentali per garantire continuità operativa e fiducia dei cittadini.