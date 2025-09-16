circle x black
Cerca nel sito
 

Puglia, Patruno (Regione): "Connubio turismo-cultura è il 20% del Pil pugliese"

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia e Cultura della Regione Puglia, durante l’incontro “Tutta la Cultura che c’è” organizzato negli spazi della Fiera del Levante

Aldo Patruno
Aldo Patruno
16 settembre 2025 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il connubio tra cultura e turismo ha determinato un impatto del 20% sul Pil pugliese. Un quinto della ricchezza che si produce oggi in Puglia deriva dall’abbinamento dei due settori". Lo ha dichiarato Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia e Cultura della Regione Puglia, durante l’incontro “Tutta la Cultura che c’è” organizzato negli spazi della Fiera del Levante.

“Questi padiglioni della Fiera del Levante – ha proseguito - che erano ridotti ad uno stato di degrado sconfinato, sono stati riqualificati grazie agli investimenti sulla cultura, perché la Fiera del Levante è patrimonio culturale. Abbiamo innescato un processo di valorizzazione dell'intero quartiere fieristico che ha determinato a sua volta nuovi investimenti. Basti pensare agli insediamenti di Deloitte e Impact Hub. Questa è stata la funzione della cultura, non soltanto grande investimento su migliaia di imprese culturali e creative ma anche una reputazione assicurata alla nostra regione che ha determinato l'attrazione di altri investimenti ad alto valore aggiunto”.

“La sfida del futuro – ha concluso Patruno - è quella di puntare sulla cura, sul benessere e sulla felicità. L'idea è che la cultura possa essere oggi, in questa nuova fase, uno strumento potentissimo per migliorare la qualità della vita delle persone. L’abbiamo chiamata la sfida del welfare culturale e della cura dei luoghi e su questo si giocherà la partita che traguarderà il 2030, l’anno dello sviluppo sostenibile Agenda Onu”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
turismo cultura Pil pugliese sviluppo sostenibile welfare culturale
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza