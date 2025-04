Rai e Banca d'Italia assieme per un'educazione finanziaria che serva e funzioni

Presentato oggi nella sede di via Asiago il Quaderno di Rai Ufficio Studi 'Cultura Persone Istituzioni - Rai e Banca d'Italia per l'educazione finanziaria'. Ansuini (Bankitalia): "Abbracciare l'idea di un linguaggio divulgativo senza rinunciare alla robustezza dei contenuti"

Va avanti la collaborazione tra la Banca d'Italia e la Rai sull'educazione finanziaria con l'obiettivo "di raggiungere una grande parte della popolazione" con un'operazione "ambiziosa e indispensabile", come spiegato da Francesco Giorgino, direttore Rai Ufficio Studi, in apertura dei lavori della presentazione del Quaderno di Rai Ufficio Studi 'Cultura Persone Istituzioni - Rai e Banca d'Italia per l'educazione finanziaria', organizzata oggi nella sede di via Asiago, a Roma, alla presenza, tra gli altri, del consigliere d'amministrazione dell'azienda, Roberto Natale, e di Magda Bianco, che guida il Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria a via Nazionale.

A parlare del progetto anche Paola Ansuini, che del dipartimento dell'istituto di via Nazionale è direttore della comunicazione. Ci sono "tre messaggi", ha spiegato, che "emergono da questo lavoro: l'educazione finanziaria serve, funziona e si fa insieme. Lo dicono i dati". Intanto, ha illustrato, serve "per compensare le forme di vulnerabilità in campo economico e finanziario nel gestire le nostre finanziarie. E' un concetto più vicino a noi di quanto si immagini. Siamo tutti interessati", ha rimarcato Ansuini, proseguendo: "L'educazione finanziaria funziona se riesce a raggiungere i destinatari e trasmettere i contenuti. Possiamo definire le strategie più raffinate ma se non si traducono in azione, abbiamo un fallimento". Serve per cui "un giornalismo responsabile, che dà alle persone la certezza di essere bene informate".

Infine, ha detto ancora Ansuini, "l'educazione finanziaria si fa insieme: il percorso sarà ancora molto lungo e articolato". A oggi ci sono stati "progressi condivisi e arricchimenti reciproci, ci siamo oramai impegnati a parlare con le persone in maniera diversa. Un mix tra professionalità dei giornalisti e quella degli esperti di una banca centrale". Perché, ha concluso Ansuini, "dobbiamo abbracciare l'idea di un linguaggio divulgativo senza rinunciare alla robustezza dei contenuti".