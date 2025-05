Rebuild 2025, Vecci (Redo Sgr): "Confrontarsi con operatori del settore aiuta ad innovare"

“Ragionare con operatori del settore delle sfide future porta ad allargare il proprio pensiero e ad innovare per trovare delle soluzioni vincenti in modo collettivo”. Così Andrea Vecci, responsabile di impatto, sostenibilità e comunicazione di Redo, all’undicesima edizione di Rebuild, la due giorni in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio. Centrale nell’edizione 2025 della manifestazione fieristica, intitolata “Connect minds, enable innovation - Condividere le intelligenze per abilitare l'innovazione”, il tema delle connessioni tra persone, competenze e tecnologie a 360°.