circle x black
Cerca nel sito
 

Retail Media: lo sviluppo sui canali digitali. L'analisi di Sensemakers

Retail Media: lo sviluppo sui canali digitali. L'analisi di Sensemakers
21 novembre 2025 | 18.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Retail Media è costituito dell’insieme delle attività pubblicitarie che avvengono sia all’interno degli ecosistemi dei retailer (siti e app e-commerce, punti vendita), sia attraverso canali esterni basate sui dati di proprietà degli stessi retailer che agiscono come vere e proprie media company, offrendo agli inserzionisti l’opportunità di fare comunicazione al momento dell’acquisto.

Il Retail Media oggi rappresenta una delle aree della pubblicità che cresce più velocemente a livello mondiale mentre In Italia è ancora in una fase iniziale di sviluppo (510 milioni il suo valore complessivo nel 2024 secondo le stime del Politecnico di Milano) ma con prospettive di sviluppo molto interessanti (+27% a fine 2025).

Il Retail Media si articola in tre principali forme: 1) On Site ovvero pubblicità su siti e sulle app del retailer o del marketplace; 2) Off-Site campagne erogate fuori dagli spazi dei retailer ad esempio su siti di editori o sui social network; 3) In store attività di comunicazione effettuate all’interno dei punti vendita come pubblicità a scaffale e schermi digitali.

Con l’intento di aiutare a fare il punto sui principali trend e sostenere lo sviluppo del settore in Italia, Sensemakers ha quantificato la dimensione delle audience dei siti di proprietà dei principali player e le loro strategie di investimento in ambito social essendo quest’ultima una delle aree che sta evidenziando il maggiore dinamismo.

1) Attività On-Site:

• il verticale Retail/e-commerce in Italia raggiunge quasi 40 milioni di utenti unici, pari all’86% della popolazione digitale;

• Amazon è il vero “campione nazionale digitale”: circa 30 milioni di utenti mensili, molto avanti rispetto ai retailer della GDO (Lidl, Eurospin, ecc.);

• rimane quindi significativo il gap con Paesi in cui il Retail Media è più sviluppato come il Regno Unito dove retailer come Tesco o Sainsbury’s raggiungono 1 utente su 3, oltre il doppio della penetrazione dei principali brand italiani;

• emerge quindi un ecosistema dove la relazione diretta retailer-consumatore online è ancora poco sviluppata, mentre il ruolo dei grandi marketplace (Amazon) è più centrale che mai.

screenshot 2025 11 21 181745

2) Attività Off-Site:

• l’ambiente social del Retail è molto frammentato ma sta emergendo il ruolo fondamentale di TIK TOK che registra le migliori performance in termini di visualizzazioni di video views e interazioni;

• i brand della grande distribuzione agiscono però prevalentemente come Advertiser e non come Media Company (vendita dei propri spazi) concentrandosi su promozioni di prodotto, offerte e video ricette;

• le partnership attivate sui propri canali sono poche e quasi solo con influencer; molto più diffusa è l’attività come brand sponsor sui canali di editori e creator.

screenshot 2025 11 21 181848


Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Retail Media pubblicità e commerce canali digitali
Vedi anche
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza