Reti e Intelligenza Artificiale, il Futuro delle Telecomunicazioni a Milano

A Milano, nell'ambito della Milano Digital Week, i principali esperti del settore delle reti e delle telecomunicazioni si sono riuniti al convegno "Reti di Telecomunicazioni e Reti Locali: Quali Sviluppi dell'AI", organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia meneghina. In quattro sessioni formative, l'evento ha analizzato l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle architetture di rete, affrontando le sfide e le opportunità della convergenza tra reti e AI, con un focus particolare sulla resilienza, la sostenibilità e l'evoluzione delle reti di telecomunicazioni italiane.