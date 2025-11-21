circle x black
Cerca nel sito
 

Incidente al circo, morto uno stuntman motociclista a Napoli

La tragedia a Sant’Anastasia con lo scontro tra due acrobati, indagano i carabinieri

La moto dello stuntman morto nell'incidente al circo
La moto dello stuntman morto nell'incidente al circo
21 novembre 2025 | 21.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incidente mortale al circo in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di Sant'Anastasia sono intervenuti in un circo itinerante a via Circumallazione dove, secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, durante lo spettacolo acrobatico e per cause in corso di accertamento, sarebbe avvenuto uno scontro tra due motociclisti professionisti. Uno dei due stuntman sarebbe quindi deceduto. In arrivo anche i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
napoli incidente circo napoli circo motociclista morto morto motociclista circo napoli napoli circo sant'anastasia
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza