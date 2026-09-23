Rifiuti, a Milano il convegno del Gruppo CAP riunisce gli operatori del settore, Santagostino: "La sfida è l'aggregazione"

Si è svolto oggi al Westin Palace di Milano il convegno "Aggregazione ed economia circolare: Le nuove sfide del waste e dell'igiene urbana", incontro che ha riunito istituzioni, imprese ed esperti del settore per discutere di una più stretta collaborazione tra gli operatori che agiscono nell'ambito dei servizi pubblici di raccolta e smistamento dei rifiuti. "Una delle sfide principali è quella dell'aggregazione. Abbiamo bisogno di soggetti industriali che siano in grado di gestire in maniera efficace e facendo investimenti questi servizi pubblici", ha affermato Yuri Santagostino, Presidente e AD del Gruppo CAP.