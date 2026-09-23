Rifiuti, Falcone: "Servono dimensioni adeguate per una gestione più efficiente"

"Anche nella raccolta servono dimensioni minime, si parla almeno di 500mila abitanti. Utilizzare soggetti come CAP o altri soggetti che possono spingere i Comuni ad aggregarsi è una sfida che dobbiamo vincere", sottolinea Michele Falcone, direttore generale del Gruppo CAP, in occasione del convegno "Aggregazione ed economia circolare: Le nuove sfide del waste e dell'igiene urbana", che si è svolto al Westin Palace di Milano e che ha riunito istituzioni, imprese ed esperti del settore per discutere di una più stretta collaborazione tra gli operatori che agiscono nell'ambito dei servizi pubblici di waste e igiene urbana.