Rifiuti, Santagostino: "Serve aggregazione per superare la frammentazione"

"Come è avvenuto per il servizio idrico credo che una delle sfide principali sia quella dell'aggregazione. Abbiamo bisogno di soggetti industriali che siano in grado di gestire in maniera efficace e facendo investimenti questi servizi pubblici", afferma Yuri Santagostino, presidente e AD del Gruppo CAP, in occasione del convegno "Aggregazione ed economia circolare: Le nuove sfide del waste e dell'igiene urbana", che si è svolto al Westin Palace di Milano e che ha riunito istituzioni, imprese ed esperti del settore per discutere di una più stretta collaborazione tra gli operatori che agiscono nell'ambito dei servizi pubblici di waste e igiene urbana.