Riforme, Alis incontra Casellati: "Presentate istanze imprese in tema semplificazione"

"Desideriamo esprimere un sentito e profondo ringraziamento al ministro Casellati per l’attenzione, la sensibilità e l’impegno che ha mostrato nei confronti delle imprese del settore dei trasporti e della logistica". Così il presidente di Alis Guido Grimaldi ha commentato l’incontro svoltosi con il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, svoltosi presso gli uffici della Presidenza del Consiglio a Roma.

"Il grande e continuo lavoro che il Dicastero, sotto la sua guida, sta svolgendo in materia di semplificazione, una leva fondamentale e strategica per l’intera economia, si sta rivelando determinante nella creazione di un contesto più favorevole e competitivo - ha aggiunto Grimaldi - Nel corso dell’incontro, abbiamo avuto l’opportunità di presentare al ministro un documento che raccoglie le principali istanze delle imprese in merito alla semplificazione e sburocratizzazione delle procedure, dei controlli e delle autorizzazioni nonché in merito alla riduzione dei costi e dei tempi di accesso alle professioni logistiche. Gli interventi proposti mirano a migliorare le condizioni operative del nostro settore, con l’obiettivo di favorire in modo concreto la crescita, lo sviluppo economico e l’occupazione, elementi essenziali per il futuro del nostro comparto e del Paese".