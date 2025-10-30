Risparmio postale: Scannapieco (Cdp),  'modo sicuro per scommettere su futuro Paese'

"Lombardia, Lazio e Campania sono le tre regioni dove si raccoglie di più, ma il risparmio postale è diffuso su tutto il territorio e ha delle caratteristiche peculiari: si può rientrare in ogni momento e ottenere alla pari quello che si è investito a tassi crescenti, ma soprattutto è una forma sicura e un modo per scommettere sul futuro del Paese". Così Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti - Cdp, all'evento di Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti '150 anni del Risparmio Postale' a Roma, con cui si celebrano i 150 anni dei libretti di risparmio postale e i 100 anni dei buoni fruttiferi postali.