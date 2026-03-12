circle x black
Rizzetto (FdI): "Puntiamo a mercato del lavoro inclusivo"

A LetExpo 2026: "Nonostante gli obblighi di legge, molte aziende faticano a integrare lavoratori con disabilità"

12 marzo 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
“Il nostro obiettivo è un mercato del lavoro che sia sempre più inclusivo e accessibile. L’accessibilità è la porta d'ingresso principale, eppure oggi ci scontriamo con una realtà pragmatica: molte aziende, specialmente quelle meno strutturate, faticano ancora a integrare lavoratori con disabilità, nonostante gli obblighi di legge”. Lo ha detto oggi a Verona, nell’ambito della manifestazione Fieristica LetExpo, Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, partecipando al panel ‘Il ruolo di società, mondo del lavoro e terzo settore per costruire una vera inclusione’, moderato da Massimo Giletti.

 

I motivi che ostacolano il raggiungimento dell’obiettivo esplicitato dal Deputato sono presto detti: “La verità è che persiste una resistenza culturale nell'inserire determinati contesti di fragilità all'interno del tessuto aziendale; tanto è vero che alcune realtà preferiscono ancora pagare le sanzioni piuttosto che assumere persone con disabilità o altre abilità”.

 

Come superare lo scoglio? Rizzetto risponde così: “La normativa recente ha innalzato il numero di assunzioni obbligatorie, ma dobbiamo concentrarci su quanto queste persone possano effettivamente dare: moltissimo - riflette - È innegabile che siano stati fatti passi importanti, specialmente nell'accelerazione delle politiche attive. Queste però non devono riguardare solo alcune categorie - conclude - ma l'intera platea dei lavoratori".

