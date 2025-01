Roberto Cavalli con Designer's Linen Inc. per collezioni biancheria, casa e mare

Roberto Cavalli ha firmato un accordo esclusivo di licenza pluriennale con Designer's Linen Inc. di New York per le collezioni di biancheria per la casa e mare. Questa partnership prevede lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di collezioni di biancheria per la casa e mare firmate dall'iconico marchio di lusso fiorentino.

La collaborazione segna un nuovo capitolo per entrambe le aziende. Unendo l’eredità di lusso e design audace di Roberto Cavalli con l’esperienza di Designer’s Linen Inc. nella produzione di alta qualità e nella logistica globale, questa partnership "è sinonimo di eccellenza artigianale e innovativa nel settore dei tessili per la casa" si spiega in una nota.

La collezione d’esordio è stata presentata a Heimtextil a Francoforte il 14 gennaio scorso. Il lancio "riflette l’impegno condiviso nel portare stile sofisticato e prodotti eccezionali ai clienti più esigenti in tutto il mondo".