Romanelli: "Il Rewriters Fest mette al centro le persone e il futuro"

22 novembre 2025 | 12.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

A margine dell'apertura del Rewriters Fest 2025 alla Galleria Alberto Sordi, la direttrice Eugenia Romanelli spiega l'idea alla base della manifestazione: "È più facile essere bravi genitori o nonni piuttosto che buoni antenati", dice, sottolineando la necessità di pensare alle generazioni future. Il festival riunisce istituzioni, artiste e volontari per affrontare temi come violenza contro le donne, cyberbullismo e potere dei media attraverso incontri, performance e attività nella cornice della Mondadori Bookstore.

