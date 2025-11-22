circle x black
Rory Cappelli presenta la nuova Rewriters Web Art Gallery al Rewriters Fest 2025

22 novembre 2025 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al Rewriters Fest 2025, alla Galleria Alberto Sordi di Roma, Rory Cappelli presenta la nuova selezione della Rewriters Web Art Gallery, che raccoglie dieci illustrazioni di Vauro, dieci fotografie scelte da Paolo Woods e una serie di opere individuate dalla Crumb Gallery. La collezione si arricchisce anche dei lavori donati da Pax Paloscia, Francesca Fini e Fabio Massimo Iaquone. A margine dell'iniziativa Cappelli spiega: "Qui c'è la mostra che espone le vignette scelte da Vauro e le fotografie scelte da Paolo Woods, e fanno parte della collezione anche le opere donate da Fini, Iacone e Paloscia". Un percorso che attraversa fotografia, illustrazione e arte contemporanea per esplorare temi sociali e culturali.

