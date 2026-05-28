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ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 21 del 27 maggio 2026

28 maggio 2026 | 15.08
Redazione Adnkronos
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A Roma Piazza Mastai è dei giovani nella seconda edizione della Maratona Bullismo; Educazione: oltre 1500 ragazzi raccontano ambiente e territorio attraverso 3 cortometraggi nella II edizione di 'Ciak Si Crea - Trame di Periferia'; Food: mercato ittico italiano oltre i 4 miliardi nel 2026, crescono domanda qualità e consumo fuori casa; Formazione: Knowhow.org inaugura primo Knowledge Center a Milano; Premio ACEA Contemporanea, annunciati i vincitori: il tema dell'acqua nel lavoro dei giovani artisti; Ultimo a Tor Vergata: incontro con gli studenti fra confessioni e amore per la musica; Sicurezza sismica, a Milano il confronto fra progettisti, enti e imprese; Periferie e infanzia, a Roma la biennale IMPOSSIBILE 2026 di Save the Children; Al Festival del Lavoro 2026 una guida per valutare i contratti collettivi

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