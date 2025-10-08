circle x black
Rotocalco n° 40 dell'8 ottobre 2025

08 ottobre 2025 | 11.31
Premio Malaparte 2025, Fernando Aramburu primo autore spagnolo premiato a Capri; Reti e Intelligenza Artificiale, il Futuro delle Telecomunicazioni a Milano; 'Non rassegnatevi mai', a Orvieto il XXII Congresso dell'Ass. Coscioni; Groupama Assicurazioni rinnova la partnership con il Fai per le Giornate d'Autunno 2025; Tech: Hisense presenta l'innovativo TV RGB MiniLED da 116''; Milano Digital Week 2025: innovazione tecnologica in agricoltura al centro dell'evento di Syngenta Italia; Turismo, FH55 Hotels punta a 5a stella a Roma; Vino, Cantina di Venosa punta su alta qualità, sostenibilità e innovazione.

