Rotocalco n° 42 del 22 ottobre 2025

23 ottobre 2025 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Adnkronos Q&A, sostenibilità: quali scelte della politica economica?; Disconnettersi per stare meglio: il progetto PROBEN all'Università Europea di Roma; Mulino Bianco: i 50 anni del marchio in mostra al Mimit; Filiera Italia, nasce 'Filiera Tabacchicola Italiana'. Nominato presidente Cesare Trippella; Festa del Cinema di Roma, Acea premia "I Custodi dell'Acqua"; ComoLake, Engineering e il ruolo sempre più centrale dell'intelligenza artificiale; Energia: a Milano 'Connecting Energies', l'evento di Eni dedicato alla filiera; Musica, il rapporto Aiam 2024: oltre 2 milioni di spettatori e 11mila concerti in Italia e all'estero; Ristorazione: a Milano l'Aigrim Day 2025, crescita e formazione al centro del forum di Aigrim-Fipe; Connessioni al Femminile, premiata da Baci Perugina la cooperativa sociale Pepita; Sostenibilità, la rivoluzione del packaging da Flo e Qwarzo.

