circle x black
Cerca nel sito
 
ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 47 del 26 novembre 2025

27 novembre 2025 | 18.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sostenibilità: il Progetto Scuole Eon porta l'ambiente tra banchi e territorio; Starbucks celebra un anno del flagship romano: tra arte, caffè e comunità; Olimpiadi Milano Cortina 2026: Coca-Cola presenta la festa in 60 città della Fiamma Olimpica; Barilla inaugura a Parma il BITE: nasce il cuore dell'innovazione alimentare italiana; A Bruxelles per ridisegnare la nutrizione: dal mito della dieta sana alla scelta consapevole; Fondazione Cariplo presenta 'Anita - L'infanzia prima', la sfida per il benessere infantile; Lazio: discussa a Roma la possibilità che il Difensore civico sia anche garante diritto alla salute; Energia, Assogasliquidi: "GNL rimarrà soluzione vantaggiosa dopo passaggio a ETS2" ; Spazio: Rau, astrofisica ex Nasa, al centro dell'evento di Centro Studi Americani per promuovere dialogo tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e leadership internazionale; 70 anni de L'Espresso, il settimanale che ha raccontato l'Italia; Agricoltura: Lidl Italia: "Valorizzare eccellenze e supportare produttori"; Rewriters Fest 2025, premiate le realtà che riscrivono il futuro sociale; Roma Tor Vergata, al via l'anno accademico all'insegna della crescita e del cambiamento; Università, presidente di Timor Est nominato professore alla Link.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza