Rotocalco n° 47 del 26 novembre 2025

Sostenibilità: il Progetto Scuole Eon porta l'ambiente tra banchi e territorio; Starbucks celebra un anno del flagship romano: tra arte, caffè e comunità; Olimpiadi Milano Cortina 2026: Coca-Cola presenta la festa in 60 città della Fiamma Olimpica; Barilla inaugura a Parma il BITE: nasce il cuore dell'innovazione alimentare italiana; A Bruxelles per ridisegnare la nutrizione: dal mito della dieta sana alla scelta consapevole; Fondazione Cariplo presenta 'Anita - L'infanzia prima', la sfida per il benessere infantile; Lazio: discussa a Roma la possibilità che il Difensore civico sia anche garante diritto alla salute; Energia, Assogasliquidi: "GNL rimarrà soluzione vantaggiosa dopo passaggio a ETS2" ; Spazio: Rau, astrofisica ex Nasa, al centro dell'evento di Centro Studi Americani per promuovere dialogo tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e leadership internazionale; 70 anni de L'Espresso, il settimanale che ha raccontato l'Italia; Agricoltura: Lidl Italia: "Valorizzare eccellenze e supportare produttori"; Rewriters Fest 2025, premiate le realtà che riscrivono il futuro sociale; Roma Tor Vergata, al via l'anno accademico all'insegna della crescita e del cambiamento; Università, presidente di Timor Est nominato professore alla Link.