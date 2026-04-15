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Rovere (Poste Italiane): "Con GenerAzione talento valorizziamo giovani e senior in azienda"

15 aprile 2026 | 16.18
Redazione Adnkronos
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"La collaborazione fra le nostre quattro generazioni in azienda è un pilastro della nostra competitività. Noi siamo un'azienda di persone a servizio dei nostri 45 milioni di clienti e quindi riuscire a valorizzare al meglio il contributo di tutte le persone in azienda per noi è assolutamente centrale. Lo abbiamo fatto con grandissimi investimenti in formazione. Abbiamo dedicato mediamente 6/7 milioni di ore di formazione all'anno alle nostre persone che in un momento poi di stravolgimenti del contesto competitivo, grazie all'innovazione, diventa ancora più fondamentale". Lo ha dichiarato Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane e presidente di turno del Consorzio Elis, a margine del CEO Meeting del Consorzio che si è svolto a Roma. Durante l'evento sono stati presentati i primi risultati del progetto di Semestre del Consorzio ELIS, GenerAzione Talento che si rivolge alle figure senior delle aziende.

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