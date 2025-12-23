circle x black
Ryanair, da Antitrust multa di oltre 255 milioni per abuso di posizione dominante

Contestate le prassi adottate dal gruppo da aprile 2023 ad almeno aprile 2025

Aerei Ryanair
Aerei Ryanair
23 dicembre 2025 | 09.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' una pesante sanzione, pari a 225,76 milioni di euro, quella che l'Antitrust ha comminato a Ryanair per abuso di posizione dominante, contestando le prassi adottate dal gruppo da aprile 2023 ad almeno aprile 2025. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, la sanzione ricordando che il gruppo detiene una posizione dominante nel mercato a monte dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, nazionali ed europei, da/per l’Italia, quale input per le agenzie di viaggio, online (OTA) e fisiche.

La posizione dominante deriva, oltre che da quote di mercato significative (38-40% dei passeggeri trasportati nell’insieme di rotte da/per l’Italia) e in continua crescita, anche da numerosi altri indicatori. Tutti questi indicatori - spiega l'Antitrust - "contribuiscono ad attribuire a Ryanair un significativo potere di mercato e la capacità di agire in misura indipendente da concorrenti e consumatori, anche considerando il significativo distanziamento rispetto alle performance dei principali vettori concorrenti".

Al termine di un’articolata istruttoria, l’Autorità spiega di avere "accertato che Ryanair ha attuato una complessa strategia per bloccare, ostacolare o rendere più difficile e/o economicamente o tecnicamente oneroso l’acquisto dei voli di Ryanair sul sito ryanair.com da parte delle agenzie di viaggio, OTA e fisiche, in combinazione con voli di altri vettori e/o con altri servizi turistici e assicurativi".

Tag
Ryanair abuso di posizione dominante sanzione
