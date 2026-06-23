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Sace lancia piano strategico 2026-2028, 150mld per imprese e Made in Italy

23 giugno 2026 | 09.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sace presenta a Roma il Piano Strategico 2026-2028, SACE50, che guiderà l'attività dell'Export Credit Agency italiana nel prossimo triennio. Il piano prevede circa 150 miliardi di euro di nuovi impegni a sostegno delle imprese italiane. L'obiettivo è rafforzare la competitività del Sistema Paese in uno scenario globale caratterizzato da instabilità geopolitica e trasformazioni delle catene del valore. Particolare attenzione sarà dedicata all'export, all'internazionalizzazione e al sostegno delle filiere produttive. Sace punta, inoltre, a una maggiore selettività degli interventi e a un impatto più misurabile delle proprie azioni. Il Piano accompagna la società verso il cinquantesimo anniversario della sua fondazione.

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