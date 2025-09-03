circle x black
Cerca nel sito
 

Salis: "Salone e storia di Genova uniti per 65esima edizione"

La sindaca di Genova a Milano alla presentazione del 65esimo Salone Nautico di Genova, che si terrà dal 18 al 23 settembre 2025

Silvia Salis, sindaca di Genova
Silvia Salis, sindaca di Genova
03 settembre 2025 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Affermo con orgoglio, in quanto sindaca di Genova, che il Salone nautico è il più grande brand della città, nonché un brand nazionale e internazionale, che ci caratterizza. Per tale ragione, insieme a Confindustria Nautica abbiamo cercato di unire con un filo blu il Salone Nautico alla storia della città". Lo ha detto Silvia Salis, sindaca di Genova, all’evento di presentazione del 65esimo Salone nautico di Genova, in svolgimento dal 18 al 23 settembre 2025, tenutasi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, a Milano.

"Proprio in occasione del Salone nautico, infatti, apriremo i Rolli Days, eventi che permettono di visitare i Palazzi dei Rolli, strutture del XVII secolo inserite nel Patrimonio Unesco, per dare un'offerta ancora più ampia a chi viene a visitare il Salone", spiega Salis. Inoltre, "il 17 settembre, giorno antecedente all'inaugurazione, ho invitato, insieme ad Anci Liguria, i principali sindaci d'Italia che verranno e rimarranno per l'inaugurazione del Salone nautico nella mattinata del 18 settembre. Pertanto, i sindaci con le fasce tricolore diffonderanno le emozioni, la completezza e la complessità di questo nuovo salone, in un'area che sta prendendo forma, il nostro 'waterfront'".

"La capacità organizzativa di Confindustria nautica e il sostegno che ha sempre avuto da parte del Comune di Genova hanno sempre fatto la differenza nel Salone nautico. In questo caso, un’area come il waterfront, che sta per essere ultimato e che aprirà nuovi spazi e possibilità sicuramente farà la differenza nell’accoglienza", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Salone nautico di Genova Rolli Days waterfront
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza