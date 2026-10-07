Salone Csr 2026: Karadjov (Fondazione Brescia Musei), 'misurazione impatti sociali per valutare azione sul territorio'

"L'azione più concreta che Fondazione Brescia Musei sta attuando per mettere in campo un impatto sociale verificabile è la continua analisi circa gli effetti che la nostra azione museale produce sulla comunità. I nostri musei sono ritenuti un'infrastruttura sociale per il territorio di Brescia e la sua provincia e da circa nove anni abbiamo attuato un'analisi degli outcome desiderati dalle nostre principali comunità in termini di impatto generabile nei rispettivi target e sulla base di questi, considerandoli una sorta di analisi di materialità dell'impatto, abbiamo effettivamente messo in campo un'analisi con degli indicatori". Lo afferma Stefano Karadjov, Direttore della Fondazione Brescia Musei, in occasione della 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.