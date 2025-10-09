circle x black
Salone Csr, Finadri (Fastweb): "Formazione digitale più inclusiva e accessibile"

09 ottobre 2025 | 08.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Fastweb-Vodafone, in quanto azienda tecnologica, vuole portare il proprio contributo allo sviluppo del Paese, rendendo la formazione digitale più inclusiva, accessibile e più vicina ai bisogni delle persone. Con questo spirito, nel 2016 è nata la Fastweb Digital Academy, un hub di formazione gratuita aperta a tutti con un catalogo di oltre 300 corsi online, sia in streaming che on demand, sulle competenze digitali". Lo ha detto Maria Finadri, Fastweb Digital Academy Manager Fastweb, nel primo dei tre giorni della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano. 

