Salone Csr: Mastroianni (Aldi), 'Cresciuta l'attenzione attorno alla sostenibilità'

"Negli ultimi anni l'attenzione attorno alla sostenibilità è cresciuta. Aldi punta a rendere la sostenibilità accessibile a tutti i clienti. Questo si declina in tanti aspetti, sei pilastri fondamentali per la nostra azione che spaziano dal clima ai diritti umani, allo spreco alimentare e la sana alimentazione". Lo ha detto Letizia Mastroianni, Buying and Sustainability Director Aldi Italia, durante la tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano .