Salone Csr, Tomaselli (Alstom): "sostenibilità fa parte del nostro dna"

10 ottobre 2025 | 08.43
"Ci occupiamo di mobilità ferroviaria e urbana, per questo la sostenibilità fa parte del nostro dna e del nostro piano strategico. Ogni giorno 84.000 persone a livello globale e 4.300 in Italia progettano e sviluppano soluzioni che contribuiscono alla decarbonizzazione, alla riciclabilità e all'efficientamento energetico". Così Monica Tomaselli, Innovation & Partnership Director Alstom, durante la prima giornata della tredicesima edizione del Salone Csr e dell'Innovazione sociale, all'università Bocconi di Milano. 

