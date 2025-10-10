Salone Csr, Tomaselli (Alstom): "sostenibilità fa parte del nostro dna"

"Ci occupiamo di mobilità ferroviaria e urbana, per questo la sostenibilità fa parte del nostro dna e del nostro piano strategico. Ogni giorno 84.000 persone a livello globale e 4.300 in Italia progettano e sviluppano soluzioni che contribuiscono alla decarbonizzazione, alla riciclabilità e all'efficientamento energetico". Così Monica Tomaselli, Innovation & Partnership Director Alstom, durante la prima giornata della tredicesima edizione del Salone Csr e dell'Innovazione sociale, all'università Bocconi di Milano.