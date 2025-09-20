circle x black
Salone Nautico, Bocchietto: 'Design Innovation Award sempre più importante'

20 settembre 2025 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo giunti alla sesta edizione del Design Innovation Award. E' un premio che è cresciuto sempre di più sia come partecipazione sia come visibilità ed è entrato stabilmente nel programma del Salone Internazionale di Genova" Così Luisa Bocchietto, rappresentante del Comitato d'indirizzo del Premio Design Innovation Award, a margine della serata dove sono stati assegnati i premi nella splendida cornice di Palazzo Ducale a Genova. Il Design Innovation Award è il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 con l'obiettivo di sostenere l'eccellenza della nautica e di valorizzare l'innovazione promuovendo l'immagine degli espositori del Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla sua sessantacinquesima edizione, attraverso i loro più recenti prodotti.

