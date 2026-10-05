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Salone Nautico: Caputi (Federturismo), 'No a incentivi a pioggia, servono regole certe e velocità nel cambiamento'

05 ottobre 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
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"L'industria del turismo si conferma uno dei pilastri trainanti dell'economia del paese. Alle istituzioni le imprese non chiedono contributi o finanziamenti a pioggia, bensì un quadro di regole certe, interventi di semplificazione e strumenti efficaci per incrementare la competitività sul mercato globale. Il confronto con la politica e le istituzioni è imprescindibile, soprattutto in una fase storica caratterizzata da forti tensioni geopolitiche e dalla rapida riorganizzazione dei flussi turistici mondiali: in uno scenario così fluido occorre essere reattivi e veloci nel cambiamento per evitare di rimanere tagliati fuori". È la sintesi dell'intervento di Massimo Caputi, Presidente di Federturismo Confindustria, alla 'XII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero e Marittimo', evento promosso da Federturismo Confindustria in collaborazione con Confindustria Nautica nell'ambito del 66esimo Salone Nautico di Genova, in programma fino al 6 ottobre sotto il claim 'We are made of sea'.

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