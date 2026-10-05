Sigfrido Ranucci reintegrato alla conduzione di 'Report'? "Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere. Matteo 5.11, ‘ogni giorno la sua pena’, io quello che dovevo fare l’ho fatto, stiamo lavorando serenamente". Così il direttore dell'Intrattenimento Paolo Corsini a Milano, a margine della presentazione della striscia 'Due Di Picche' di Tommaso Cerno. "Noi pensiamo di essere nel giusto e di avere fatto tutto correttamente”, ha aggiunto Corsini.

Il ricorso urgente presentato da Ranucci

Il giudice del tribunale del lavoro di Roma Donatella Casari, la scorsa settimana, dopo l’udienza sul ricorso urgente presentato da Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla Rai a fine agosto, ritenendo il procedimento cautelare sufficientemente istruito si è riservata la decisione dando alle parti il termine per il deposito delle note per il 30 settembre 2026. Il giudice non ha così disposto ulteriore attività istruttoria.