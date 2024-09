Salone Nautico, Cecchi (Conf. Nautica): "Ogni edizione rappresenta un traguardo"

“Come ricordato in occasione della presentazione alla stampa, ogni Salone Nautico rappresenta un traguardo sempre diverso, in questo caso è anche un traguardo personale, poiché è il mio ultimo Salone in veste di presidente di Confindustria Nautica. Tra alcuni mesi terminerò il mio mandato: sono stati sei anni veramente intensi, durante i quali ho avuto il privilegio di rappresentare l'industria della nautica da diporto, una delle quattro eccellenze del Made in Italy". Sono le parole di Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, in occasione della prima giornata del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e la cui edizione 2024 è intitolata 'We are made of sea'.

Il Salone Nautico non è solo un appuntamento irrinunciabile per il mercato internazionale della nautica e per gli appassionati del mare, ma anche una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore. "La visita della presidente del consiglio Giorgia Meloni, lo scorso anno - prosegue Cecchi - non è stata una circostanza. Infatti, con i ministeri delle Infrastrutture, delle Politiche del Mare e del Made in Italy abbiamo iniziato un percorso che deve continuare - e accelerare - e che ha posto le basi di un cambiamento, a cominciare da come tutte le istituzioni pubbliche percepiscono oggi il nostro settore”.

"È notizia di ieri che i 14 ministri competenti hanno firmato il regolamento di attuazione del codice della nautica, presentato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, cosa non riuscita ai tre ministri che lo hanno preceduto. La firma è arrivata prima dell’apertura del Salone - aggiunge il presidente di Confindustria Nautica - come il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi mi aveva rassicurato sarebbe stato. Grazie al ministro Adolfo Urso siamo entrati a pieno titolo nelle politiche del Made in Italy, assieme al legno, all’arredo, alla moda e all’agroalimentare. Con il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, abbiamo lavorato a un nuovo pacchetto di norme di semplificazioni al ddl Blue Economy, necessario per competere al meglio con i Paesi nostri concorrenti. Questo percorso va rafforzato e tutti i progetti vanno messi a terra rapidamente, ma certamente registriamo una sensibilità che prima non c'era”.