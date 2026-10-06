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Salone Nautico, Salis (Comune di Genova): "Successo storico, il Waterfront di Levante teatro per i grandi eventi"

06 ottobre 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel corso della conferenza stampa finale della 66esima edizione, la Sindaca di Genova Silvia Salis ha sottolineato la straordinaria riuscita della kermesse: "Un Salone dei record e tra i più riusciti degli ultimi quindici anni, grazie ad un grande lavoro di squadra svolto con le partecipate comunali Aster, Amiu e Amt per la gestione e i servizi della città. Il Waterfront di Levante si conferma un palcoscenico unico al mondo per la nautica e per le grandi fiere espositive come Euroflora". La prima cittadina ha inoltre evidenziato l'impatto delle iniziative collaterali e la vocazione solidale della manifestazione: "Con un Fuorisalone rinnovato e grandi eventi musicali abbiamo saputo intercettare un pubblico più giovane ed eterogeneo, creando nuovi asset turistici con Confindustria Nautica. Infine, l'incasso dei parcheggi, pari a quasi 30mila euro, verrà interamente devoluto in beneficenza alle associazioni Porto dei Piccoli e Music for Peace". L'intervento si è tenuto alla chiusura dei lavori del 66° Salone Nautico di Genova, guidato anche quest'anno dal concept 'We are made of sea'.

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