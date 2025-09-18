circle x black
Salone nautico, Zoppas (Ice): "I presupposti sono buoni"

18 settembre 2025 | 15.50
"La presentazione è andata bene e ci sono dei buoni presupposti. Abbiamo aumentato la quantità di buyers che abbiamo portato insieme a Confindustria nautica: 150 invece dei 110 dello scorso anno. Il comparto sta crescendo e ha fatto registrare 4,3 miliardi nel 2024 con una crescita del 7,5% rispetto all'anno precedente". Così Matteo Zoppas, presidente Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in occasione dell'inaugurazione del 65esimo Salone Nautico che si svolgerà a Genova fino al 23 settembre 2025.

