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Salvemini (Fondazione Adecco): "I beneficiari dei nostri interventi sono persone con varie fragilità"

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27 ottobre 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
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I beneficiari degli interventi della Fondazione appartengono a diverse categorie: parliamo di persone con varie fragilità, giovani a rischio di esclusione sociale, persone con background migratorio, donne in situazione di vulnerabilità, persone detenute. Sono tutte persone seguite e individuate con un approccio tailor made, poiché non si tratta di un intervento su larga scala generico. Ogni individuo ha le proprie caratteristiche, esigenze e fabbisogni, e come tale deve essere gestito attraverso un percorso personalizzato". Sono le parole di Severino Salvemini, presidente di Fondazione Adecco, in occasione del 25esimo anniversario di Fondazione Adecco, svoltosi alla Camera dei Deputati a Roma, nel corso del quale sono stati presentati i risultati della valutazione d'impatto sociale dei primi 25 anni di attività della Fondazione, realizzata con il supporto di Isnet.

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