Salvitti: "tradizione e agricoltura hanno bisogno di ricerca e innovazione"

"Fondamentale importanza unire il mondo della ricerca a quello dell 'agricoltura, a quello della produzione incentivando quelle che sono le filiere per far sì che poi nasca un prodotto finito straordinario come quello che noi veniamo oggi ad onorare, che è quello della pasta" Lo ha detto il senatore Giorgio Salvitti consigliere politico del ministro dell'agricoltura "molti pensano che sia un ossimoro mettere insieme ricerca, sviluppo e il mondo dell 'agricoltura, invece è tutt 'altro. Il futuro è assolutamente questo e quindi dobbiamo fare in modo che strutture di questo genere possano essere il punto di riferimento per tutti quanti quelli che sono i produttori." ha concluso