circle x black
Cerca nel sito
 

San Valentino: Lega navale, il 14/2 al Museo Marineria Cesenatico l'evento 'd'amore da mare'

San Valentino: Lega navale, il 14/2 al Museo Marineria Cesenatico l'evento 'd'amore da mare'
12 febbraio 2026 | 18.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una passione per il mare e per la cultura marinaresca che dal 1897 arriva ai giorni nostri. È quella della Lega Navale Italiana, il principale ente pubblico non economico a base associativa che si occupa di mare e acque interne in Italia, che promuove insieme al Museo della Marineria di Cesenatico l’evento “D’amore, da mare”, in programma il 14 febbraio alle ore 11 presso la Sala conferenze del Museo comunale della città romagnola. L’iniziativa culturale, che si svolge in occasione della Festa di San Valentino, si colloca all’interno della mostra itinerante “Agostino Straulino. Marinaio, ufficiale, sportivo”, promossa dalla Lega Navale Italiana e curata dal Cantiere della Memoria, progetto culturale dell’associazione La Nave di Carta, con il patrocinio della Marina Militare. L’esposizione è aperta al Museo della Marineria di Cesenatico fino al 28 febbraio e restituisce, attraverso pannelli informativi e materiali video-fotografici, il ritratto di un uomo profondamente legato al mare fin dall’infanzia, tra le figure di spicco della marineria italiana del XX secolo dal punto di vista sportivo e militare.

Partendo dall’esempio di Tino Straulino, che ha mosso i suoi primi passi in barca a vela nel Mar Adriatico, dialogheranno intorno ai temi dell’amore per il mare e dell’importanza di trasmettere la cultura marinara in un Paese a naturale vocazione marittima come l’Italia lo storico Davide Gnola, Direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, il giornalista Corrado Ricci, fondatore del Cantiere della Memoria, che nel 2026 compie il proprio decennale e l’ammiraglio Donato Marzano, Presidente della Lega Navale Italiana, con una lunga carriera da ufficiale della Marina Militare. Non mancherà una testimonianza d’eccezione dalla “nave più bella del mondo”, l’Amerigo Vespucci, che Straulino ha comandato nel 1964-65 e gli interventi di altri professionisti della marineria che, dalla cultura all’ambito sportivo e militare, hanno dato il proprio contributo nella promozione del mare e della nautica nelle loro diverse espressioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
San Valentino Lega Navale Italiana Museo della Marineria di Cesenatico Agostino Straulino Marinaio Ufficiale
Vedi anche
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza