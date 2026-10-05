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Sandei (Almaviva): "Solo se misuriamo con obiettivi l'AI in modo concreto avremo risultati di valore"

05 ottobre 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'intelligenza artificiale non solo una questione di modelli, ma una tematica ben più ampia, che comprende una comprensione degli ambiti in cui va applicata, delle regole che vanno seguite e del modo in cui può essere amplificata all'interno delle applificazioni. Solo se misuriamo, ci diamo degli obiettivi e gestiamo dunque l'AI come abbiamo sempre gestito la tecnologia -in modo molto pragmatico e concreto- arriveremo a risultati di valore. Questa è la nostra visione e questa è quella che vogliamo portare ai nostri clienti", lo ha detto Valeria Sandei, Global Chief AI Almaviva Group, a margine del convegno "Valore IA" in cui Almaviva ha presentato Ultra, il nuovo framework Ai strategico del gruppo. Sandei ha poi aggiunto, sull'applicazione nelle aziende, che: "Le PMI hanno esigenze un po' diverse, nel senso che possono lavorare intorno a un'idea di prodotto, che deve essere molto semplice, già customizzato per esigenze standard e quindi è un lavoro un po' diverso. A livello associativo si stanno facendo tanti ragionamenti su più fronti, per far si che gli altri reparti della nostra economia possano beneficiare dell'AI anche se non hanno un budget iniziale".

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