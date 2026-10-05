Sandei (Almaviva): "Solo se misuriamo con obiettivi l'AI in modo concreto avremo risultati di valore"

"L'intelligenza artificiale non solo una questione di modelli, ma una tematica ben più ampia, che comprende una comprensione degli ambiti in cui va applicata, delle regole che vanno seguite e del modo in cui può essere amplificata all'interno delle applificazioni. Solo se misuriamo, ci diamo degli obiettivi e gestiamo dunque l'AI come abbiamo sempre gestito la tecnologia -in modo molto pragmatico e concreto- arriveremo a risultati di valore. Questa è la nostra visione e questa è quella che vogliamo portare ai nostri clienti", lo ha detto Valeria Sandei, Global Chief AI Almaviva Group, a margine del convegno "Valore IA" in cui Almaviva ha presentato Ultra, il nuovo framework Ai strategico del gruppo. Sandei ha poi aggiunto, sull'applicazione nelle aziende, che: "Le PMI hanno esigenze un po' diverse, nel senso che possono lavorare intorno a un'idea di prodotto, che deve essere molto semplice, già customizzato per esigenze standard e quindi è un lavoro un po' diverso. A livello associativo si stanno facendo tanti ragionamenti su più fronti, per far si che gli altri reparti della nostra economia possano beneficiare dell'AI anche se non hanno un budget iniziale".