Sanità, il 'Teddy bear hospital' della Lum al Villaggio della Salute

Domani 1 e giovedì 2 luglio, all’interno dell’evento Bnl per Telethon presso la Caserma Picca di Bari, l’Università Lum porterà un’attività speciale dedicata ai più piccoli: il Teddy Bear Hospital.

I bambini diventeranno 'dottori per un giorno' e, insieme agli studenti di Medicina, si prenderanno cura dei loro orsacchiotti: dall’accettazione alla visita, fino alla speciale 'macchina raggi X per orsetti' che sarà presente all’interno dell’evento.

Un modo semplice, divertente e coinvolgente per avvicinare i bambini al mondo della salute, superare la paura del medico e imparare, giocando, l’importanza della cura e della prevenzione.