circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, Penati (Ordine ingegneri Mi): "Migliorare le competenze per gestire il dato"

Al primo Forum dell’ingegneria per la sanità digitale: "Accessibilità, privacy, interoperabilità e sicurezza le sfide più stringenti"

Carlotta Penati - (Adnkronos)
Carlotta Penati - (Adnkronos)
05 giugno 2026 | 17.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Anche in sanità “il dato è sicuramente uno dei punti da attenzionare. Viene gestito dagli ingegneri. Sono loro a creare le infrastrutture, le organizzano e ne seguono i processi. Ci sono ancora sfide importanti sotto gli occhi di tutti, a cominciare da quella delle competenze: l'infrastruttura è fatta, ma la gestione, l'organizzazione e la cura delle piattaforme sottostanti sono, a tutti gli effetti, un mestiere da ingegneri. Questo è il primo evento utile anche a sensibilizzare sia i colleghi, data la presenza di parti tecniche, sia la cittadinanza su tale importanza”. Lo ha detto Carlotta Penati, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, oggi a Palazzo Lombardia, alla prima edizione del Forum dell’ingegneria per la sanità digitale. Un “tema strategico, molto sfidante e complesso - continua Penati - Si parla di Fascicolo sanitario elettronico e di tutte quelle infrastrutture che siamo riusciti a mettere in piedi come sistema Paese grazie al Pnrr”.

CTA

Centrali nell’evoluzione del Sistema sanitario nazionale, i dati “devono essere gestiti e organizzati al meglio per non perdere preziose opportunità - avverte l'ingengnere - Il tema del dato è cruciale in quanto deve essere interoperabile e soprattutto sicuro. La sicurezza è un fattore fondamentale. Siamo qui in Regione anche per dare fiducia ai cittadini: quando si parla di dati, spesso non si pensa immediatamente che si sta trattando la salute degli italiani. Per questo il dato deve essere fruibile e accessibile, ma al tempo stesso privato”. L’Ordine degli Ingegneri "è un ente pubblico - conclude Penati - Siamo a disposizione delle istituzioni con le nostre competenze e i nostri colleghi”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Forum dell’ingegneria per la sanità digitale Sanità digitale Fascicolo sanitario elettronico Pnrr
Vedi anche
Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali
Topi nel mangime, scrofe malate e carcasse di maiali: il video choc di un allevamento a Treviso
Amadeus torna in Rai… ma viene bloccato all'ingresso - Video
News to go
Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta
Omicidio Pamela Genini, la madre: "Devastante vedere il suo assassino, freddo e non pentito" - Video
Il volto di Vasco Rossi 'invade' le città, annuncio in arrivo? - Video
Sorpresa dei Metallica a Bologna, suonano la cover di 'Ken il guerriero' - Video
A San Pietro manifestanti contro la corrida, il video della protesta di Peta
Giardino all'italiana nel Cortile d'onore di Montecitorio, il video dal drone
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza