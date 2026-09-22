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Santagostino (Gruppo Cap): "La sfida principale è l'aggregazione"

Il presidente e AD: "Servono soggetti industriali per superare la frammentazione"

Yuri Santagostino - (Foto Adnkronos)
Yuri Santagostino - (Foto Adnkronos)
22 settembre 2026 | 19.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Un po' come è avvenuto per il servizio idrico credo che una delle sfide principali sia quella dell'aggregazione. Abbiamo bisogno di soggetti industriali che siano in grado di gestire in maniera efficace e facendo investimenti questi servizi pubblici e quindi è fondamentale in termini di leva industriale andare verso un'aggregazione e superare la grande frammentazione che attanaglia questo settore". Lo ha detto Yuri Santagostino, presidente e amministratore delegato del Gruppo CAP, in occasione del convegno "Aggregazione ed economia circolare: Le nuove sfide del waste e dell'igiene urbana", che si è svolto al Westin Palace di Milano e che ha riunito istituzioni, imprese ed esperti del settore per discutere di una più stretta collaborazione tra gli operatori che agiscono nell'ambito dei servizi pubblici di waste e igiene urbana.

"Siamo entrati in questo mondo qualche anno fa rilevando il termovalorizzatore di Busto Arsizio dove trattiamo 100mila tonnellate di rifiuti indifferenziati all'anno e con l'impianto di Sesto che è un vero e proprio hub di economia circolare dove trattiamo ad oggi 30mila tonnellate di Forsu e tra qualche mese saranno conclusi i lavori dell'impianto di trattamento dei fanghi da depurazione", spiega Santagostino.

"L'anno scorso invece siamo entrati nel settore dei servizi di igiene urbana acquisendo il 20% di Aemme Linea Ambiente, società che è cresciuta moltissimo negli ultimi mesi rispettando quelle che erano le tappe del piano industriale e ad oggi gestiamo circa 450mila abitanti", aggiunge.

"La seconda sfida invece riguarda l'integrazione tra servizio e filiera complessiva del trattamento dei rifiuti, quindi una gestione che vada dalla raccolta fino al trattamento finale. Queste credo che siano le sfide principali. Le utility oggi possono mettere a terra grandi investimenti dal punto di vista economico ed è fondamentale, visto che stiamo uscendo dalla stagione del Pnrr, che il nostro Paese continui a investire nei servizi pubblici", conclude il presidente e Ad del Gruppo Cap.

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Tag
rifiuti economia circolare servizi pubblici aggregazione investimenti
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