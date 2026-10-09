circle x black
Cerca nel sito
 

Sartori (Anas): "A Paulilatino esempio di buona sinergia pubblico privato"

09 ottobre 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La sperimentazione seguita da ANAS presso il campo di Paulilatino è un buon esempio di sinergia tra pubblico e privato. Abbiamo avuto dei riscontri positivi, perché sono state messe in campo tutte le azioni necessarie affinché il nuovo asfalto green possa essere conosciuto e inserito all'interno dei capitolati ANAS per un utilizzo più diffuso". Sono le parole di Cristiano Sartori, ingegnere del Centro sperimentale stradale Anas, in occasione dell'evento 'Il campo prova asfalti. Sostenibilità e materiali per le strade del futuro', organizzato a Bologna, nel contesto di Asphaltica 2026, la manifestazione di riferimento per il settore stradale in Italia e in Europa, un appuntamento altamente specializzato che coinvolge l'intera filiera.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews
Il Papiro, la tradizione fiorentina della carta decorata a mano compie 50 anni - Video
Studenti ancora in piazza in Francia, l'atto 4 della protesta - Videonews
Meloni nelle Marche, bagno di folla ad Ascoli Piceno - Video
Pensioni, novità e adeguamento in arrivo a novembre - Video
'Ndrangheta, latitante si nascondeva in un villaggio turistico - Il video della cattura
Sanremo, Levante risponde a De Martino: "Quote rosa necessarie, è il momento di cambiare" - Video
Insinna e Cirilli diventano Totò e Charlie Chaplin, l'imitazione sorprendente a 'Tale e Quale' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza