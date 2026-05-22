Savino (ad Hilti): "Dialogare con ogni attore della filiera costruzioni"

"Vogliamo rendere il mondo delle costruzioni un mondo migliore. Non possiamo farlo da soli: dobbiamo confrontarci e dialogare con tutti gli attori della filiera, e un momento come la Seismic Academy va in questa direzione. Siamo molto contenti di ospitarla, e lo dico con orgoglio e senso di responsabilità", ha dichiarato Alessandro Savino, amministratore delegato di Hilti Italia, in occasione della XII edizione della Seismic Academy, che si è svolta a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera.