Scelsa (Scalapay): "Oggi più che mai emerge la persona"

"Oggi più che mai emerge la persona, lo stile di leadership e la capacità di leggere e di interpretare i tempi e di permettere di creare attorno a sé delle organizzazioni che si basino sull'autenticità e sulla qualità delle relazioni", ha dichiarato Luca Scelsa, Cfo di Scalapay, a margine dell'evento "The visionary exchange" che si è svolto ieri a Milano a Palazzo Visconti e che ha riunito professionisti di diverse aziende per discutere dell'evoluzione dell'evoluzione della leadership e del rapporto tra persone, i consumi e le innovazioni.