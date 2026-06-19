circle x black
Cerca nel sito
 

Scelsa (Scalapay): "Oggi più che mai emerge la persona"

19 giugno 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Oggi più che mai emerge la persona, lo stile di leadership e la capacità di leggere e di interpretare i tempi e di permettere di creare attorno a sé delle organizzazioni che si basino sull'autenticità e sulla qualità delle relazioni", ha dichiarato Luca Scelsa, Cfo di Scalapay, a margine dell'evento "The visionary exchange" che si è svolto ieri a Milano a Palazzo Visconti e che ha riunito professionisti di diverse aziende per discutere dell'evoluzione dell'evoluzione della leadership e del rapporto tra persone, i consumi e le innovazioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione
Ue, Crosetto: "Con antitrust obblighiamo aziende a restare piccole, è una follia" - Video
Meloni risponde a Trump: "Allibita, dichiarazioni totalmente inventate" - Video
Michelle Obama fa commuovere Barack, il video dell'omaggio a Chicago
News to go
Sempre più giorni con caldo estremo, l'allarme di Greenpeace
Imprevisto a Bruxelles, pioggia nella sala stampa del Consiglio europeo - Video
Napoli, incendio nel Parco archeologico di Longola - Video
Maturità, alla prima prova tra gli studenti vince il tema argomentativo - Video
Made in Italy, Giovanni Rana: "Il cibo italiano è amato in tutto il mondo, a tavola siamo i migliori" - Video
Al via Consiglio Europeo a Bruxelles, sul tavolo Cina e bilancio Ue - Videonews
Sorelle scomparse, l'appello del padre: "Sarah è celiaca, attenzione anche nei negozi" - Video
Sorelle scomparse, l'ultimo vocale di Alisya al papà - Audio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza