Sciopero, Marchesini: 'diritto inalienabile, inflazionare in maniera eccessiva diminuisce efficacia'

“Lo sciopero è chiaramente un diritto, un diritto inalienabile”, ha detto il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, interrogato riguardo allo sciopero generale di oggi, a margine del suo intervento agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna. “Farò qualunque cosa perché questo diritto sia conservato – ha proseguito – Inflazionare in maniera eccessiva un'arma potentissima, come quella dello sciopero generale, crea grandissimi disagi e diminuisce anche l'efficacia dello strumento, che, invece, doveva essere una sorta di ultima arma in mano a una certa classe per poter, in qualche modo, proclamare le proprie ragioni”.