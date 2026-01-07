circle x black
Addio a David Rosen, il pioniere fondatore di Sega e delle sale giochi anni '80 e '90

Aveva 95 anni. Nato a New York nel 1930, ex pilota dell'aeronautica militare statunitense durante la guerra di Corea, rimase in Giappone al termine del conflitto

David Rosen - Facebook / SEGA
07 gennaio 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
David Rosen, cofondatore di Sega e figura chiave nello sviluppo dell'industria dei videogiochi, dagli arcade alle console domestiche, è morto a Los Angeles all'età di 95 anni. Rosen ha guidato la società multinazionale giapponese dagli anni Sessanta fino agli anni Novanta, contribuendo in modo decisivo alla trasformazione di Sega in uno dei marchi più influenti della storia del gaming. La notizia della scomparsa è diffusa da RePlay Magazine, una pubblicazione di settore statunitense specializzata nei videogiochi, tramite una dichiarazione del suo portavoce Brad Callaway che ha confermato la morte avvenuta il 25 dicembre 2025.

Nato a New York nel 1930, ex pilota dell'aeronautica militare statunitense durante la guerra di Corea, Rosen rimase in Giappone al termine del conflitto, affascinato dal Paese e dalle opportunità offerte dalla sua economia in ripresa. Nel 1954 fondò la Rosen Enterprises, inizialmente importando cabine fotografiche dagli Stati Uniti per rispondere alla crescente domanda di documenti d'identità. L'attività si estese presto ai flipper e alle macchine a gettoni, installate in negozi, ristoranti e cinema.

Nel 1965 Rosen fuse la sua azienda con Nihon Goraku Bussan, società che operava nel settore dei coin-op con il nome Service Games: dalla contrazione di quest'ultimo nacque il marchio Sega. Nei quindici anni successivi l'azienda passò dall'importazione alla progettazione diretta di videogiochi, affermandosi nel settore arcade con titoli elettromeccanici come Periscope e Killer Shark, fino a diventare uno dei leader del mercato.

Negli anni Ottanta Sega si impose come protagonista assoluta delle sale giochi con titoli come Out Run, Space Harrier e After Burner, contribuendo a ridefinire l'immagine dell'arcade come luogo di intrattenimento moderno e tecnologico. Negli anni Novanta, con giochi come Virtua Racing e Virtua Fighter, l'azienda consolidò la propria reputazione di potenza tecnologica.

Rosen ebbe anche un ruolo centrale nell'espansione di Sega nel mercato delle console domestiche. Dopo il lancio del Master System, che ottenne particolare successo in Europa e Sud America, sostenne lo sviluppo del Mega Drive, ribattezzato Genesis negli Stati Uniti. La console, accompagnata da una strategia di marketing aggressiva e rivolta a un pubblico adolescente, divenne uno dei simboli della sfida commerciale con Nintendo.

Attento scopritore di talenti, Rosen contribuì all'ascesa di dirigenti chiave come Hayao Nakayama, futuro presidente di Sega Japan, e sostenne la nascita di Sega of America, che negli anni Novanta rese il marchio un fenomeno globale. Rimase attivo in ruoli dirigenziali fino al 1996. (di Paolo Martini)

